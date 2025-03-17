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Курская авантюра становится для ВСУ трагедией – половина оставшихся украинских боевиков в окружении, а техника почти на сто процентов уничтожена.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По ситуации в Курской области, очевидно, что это было требование Путина – вывод, и очевидно, что он закончился трагедией. Мы все наблюдаем героическое сопротивление, которое на сегодня заходит в тупик. Два анклава, которые под контролем ВСУ, один из них в тактическом окружении. Практически на 98% процентов вся техника уничтожена. Окружённые наши ребята стали предметом торга между Путиным и Трампом. … Я ещё перед этим обращением Трампа, когда прошла пресс-конференция Путина и Лукашенко, сразу сказал: сейчас Трамп обратится к Путину и скажет – ты же не убивай этих людей, они не террористы, у них этот пришибленный руководитель. И будет выглядеть в глазах, как украинского общества, так и мирового, миротворцем», – сказал Мосийчук.

Ведущий канала возразил, напомнив, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков недавно сказал, что предложение Путина сложить оружие в обмен на сохранение жизни в силе, но скоро этот срок истечёт.