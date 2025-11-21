Бунт провалился. Инсайды со встречи Зеленского с подельниками

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вечером прошла встреча диктатора Зеленского с его однопартийцами из парламентской фракции «Слуга народа». Главной интригой оставался вопрос увольнения со своей должности главы офиса президента Андрея Ермака, который фигурирует на «пленках Миндича» под кличкой «Али-Баба». Как сообщал «ПолитНавигатор», после грандиозного коррупционного скандала в Зе-фракции началось брожение.

По итогам вчерашнего дня, Ермаку удалось удержаться на своей должности, но точку в этой истории пока ставить рано.

Встреча с фракцией проходила в режиме секретности – от депутатов потребовали сдать мобильные телефоны. Депутат Игорь Кривошеев отказался это делать, на встречу его не пустили:

«Сказал, что не буду сдавать мобильный телефон. Не пустили. Миндич нигде никакие телефоны не сдавал, так же, как и не присягал народу Украины. А народные депутаты присягу давали, так они точно шпионы и агенты».

Тем не менее, сразу после окончания встречи пошли инсайды. Основным источником стал депутат от соросовской партии «Голос» Ярослав Железняк, который считается «сливным бачком НАБУ».

Одним из застрельщиков бунта против Ермака назывался глава фракции Давид Арахамия. По словам Железняка, Ермак постарался заставить фракцию сменить руководство, но не смог заручиться даже 10% голосов.

Далее – тезисно, что сообщил Железяняк.

Зеленский сказал, будто бы сам он ничего о коррупции не знал. Но коррупция бывает во всех странах, поэтому надо бороться.

Зеленский был раздражен. По поводу риска распада коалиции его месседж звучал примерно так: «Если коалиция развалится, то нужно идти на выборы. А вы непопулярны. Поэтому лучше объединиться, договориться между собой».

«Скандал сейчас сильно качают русские. И немного американцы. Но ведь мы знаем, кто внутри раскачивает, и кто работает над тем, чтобы дать американцам ложную информацию», – приводит слова Зеленского Железняк, уточнивший, что проверял цитату у трех источников.

Железняк считает, что выступление Зеленского надо рассматривать как «превью предстоящей контратаки».

В свою очередь порошенковский депутат Алексей Гончаренко [фигурант реестра экстремистов и террористов в РФ] обращает внимание, что Арахамия и Ермак сидели вместе в президиуме.

«Два депутата подняли вопрос, что Ермак должен уйти. Один из таких вопросов задала Марьяна Безуглая. Зеленский ей ответил: ты – #обнутая. иди на#уй. (не дословно). Потом сказал, что никто никуда не уходит. У нас сложные впереди переговоры. Потому работаем. На этом и разошлись», – описал хронологию встречи Гончаренко.

Он тоже подтвердил, что Зеленский назвал коррупционный скандал происками России. Ермак выступил раз, когда его спросили что-то о Кубе, он ответил, что у нас хорошие отношения с этой страной.

«В общем, мой вывод таков. Мятеж не удался. Все Слуги посидели, послушали и решили, что нужно работать дальше в команде президента. Конечно, надо отдать должное отбору людей в депутаты. Это приносит свои плоды. Если бы эти люди были на Титанике, и он начал тонуть, они бы никуда не убегали, потому что думали, что это душ», – приходит к выводу депутат.

Упомянутая депутат Марьяна Безуглая, которая уже не входит в состав фракции, но, тем не менее, получила приглашение на встречу, описывает полемику с Зеленским иначе.

«Что касается перекрученной информации, которую подал нардеп Гончаренко: не ведитесь… Я была на встрече с президентом, потому что хоть и не во фракции, но голосую на 100%, как фракция, поэтому приглашают. И не смолчала, говорила Зеленскому, как есть: о Ермаке, фронте, парламенте. То, что президент не хочет увольнять Ермака, не означает, что он его не уволит. У Владимира Александровича мало времени», – написала Безуглая.

Она подтвердила, что требовала отставки Ермака, указывала на катастрофическое положение дел на фронте и ответственности за это главкома ВСУ Сырского.

«Детали не публикую, встреча закрытая. Соблюдаю договоренности. Общее впечатление плохое. Информационная ванна у Зеленского безусловно имеется. Сторону я выбрала. Это народ. Президент с народом или нет. Увидим. Параллельно сейчас безумное внешнее давление на Украину и Зеленского, в частности, относительно капитуляции», – добавила Безуглая, еще недавно активно защищавшая Зеленского и Ермака.

Экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров обращает внимание на информацию Железняка, считающего, что Зеленский и Ермак готовятся контратаковать НАБУ, используя обвинения в работе на Россию.