Британский главком: Будем бить Россию, как Израиль бил Хезболлу

Анатолий Лапин.  
15.08.2025 08:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 128
 
Великобритания, Война, Дзен, Россия, Русофобия


Запад должен быть готов использовать военный инструмент для противостояния России. Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад должен быть готов использовать военный инструмент для противостояния России. Об этом в своем...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Америка, Европа и наши партнеры не должны беспомощно наблюдать со стороны, как рушится послевоенный миропорядок. У нас есть финансовая, военная и интеллектуальная мощь, чтобы поддерживать, защищать мировой порядок и противостоять тем, кто его подрывает.

Но нам нужна уверенность и готовность использовать военный инструмент. Мы видели это на примере того, как Израиль нейтрализовал Хезболлу в Ливане, готовность США нанести удар по ядерным объектам Ирана…

Мягкой силы редко бывает достаточно. Как сказал великий президент США Теодор Рузвельт: «Говори мягко, но держи в руках большую дубинку», – заявил русофоб.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить