Британский главком: Будем бить Россию, как Израиль бил Хезболлу

Запад должен быть готов использовать военный инструмент для противостояния России. Об этом в своем последнем обращении перед отставкой заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

