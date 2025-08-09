Бортник: Сценарий заморозки СВО с обменом территорий – победа Запада
Вбрасываемый западными СМИ сценарий заморозки, который якобы должны утвердить президенты Трамп и Путин на Аляске, предполагающий вывод ВСУ из Донбасса в обмен на выход ВС РФ из части Сумской и Харьковской областей, – стратегически более выгоден Западу.
Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это означает, что Россия отказывается от своих стратегических целей. Ситуация может сложиться очень похожая на советско-финскую войну, когда Финляндия вынуждена была уступить территории. Но СССР отказался от оккупации большей части Финляндии, столицы, создания ещё одной советской республики.
Сейчас расклад приблизительно такой же. С одной стороны – да, возможный обмен непропорциональный с точки зрения территории. Но со стратегической точки зрения, это выгодно западным партнёрам Украины. Россия остаётся замкнутой на востоке Украины. Стратегически сохраняется украинская государственность, где-то 80% территории», – сказал Бортник.
