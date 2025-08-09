Бортник: Сценарий заморозки СВО с обменом территорий – победа Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вбрасываемый западными СМИ сценарий заморозки, который якобы должны утвердить президенты Трамп и Путин на Аляске, предполагающий вывод ВСУ из Донбасса в обмен на выход ВС РФ из части Сумской и Харьковской областей, – стратегически более выгоден Западу.

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

