Бортник: Сценарий заморозки СВО с обменом территорий – победа Запада

Михаил Рябов.  
09.08.2025 23:17
  (Мск) , Киев
Вбрасываемый западными СМИ сценарий заморозки, который якобы должны утвердить президенты Трамп и Путин на Аляске, предполагающий вывод ВСУ из Донбасса в обмен на выход ВС РФ из части Сумской и Харьковской областей, – стратегически более выгоден Западу.

Об этом в своем блоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это означает, что Россия отказывается от своих стратегических целей. Ситуация может сложиться очень похожая на советско-финскую войну, когда Финляндия вынуждена была уступить территории. Но СССР отказался от оккупации большей части Финляндии, столицы, создания ещё одной советской республики.

Сейчас расклад приблизительно такой же. С одной стороны – да, возможный обмен непропорциональный с точки зрения территории. Но со стратегической точки зрения, это выгодно западным партнёрам Украины. Россия остаётся замкнутой на востоке Украины. Стратегически сохраняется украинская государственность, где-то 80% территории», – сказал Бортник.

