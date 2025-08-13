Боец СВО: Украинцы абсолютно по делу голосят «зрада» и «ганьба»

Первым, кому стоит паниковать от грядущей встречи Дональда Трампа и Владимира Путина – это свидомые украинцы.

Об этом в своём видеоблоге заявил участник СВО, подполковник Алексей Селиванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тем не менее, по развитию дел в СВО, по прогнозам украинцев, по их паническим воплям «зрада» и «ганьба», мы видим, что ситуация на фронте развивается благотворно. И у нас нет никаких оснований полагать, что Путин во время встречи с Трампом прекратит СВО, как-то сдаст позиции.

Думаю, что здесь паниковать следует, в первую очередь, украинцам. Потому что какое бы ни было заключено предварительное соглашение, во-первых, оно будет предварительным и не повлияет на ход СВО, потому что Путин понимает, что это невыгодно сейчас. Во-вторых, оно будет невыгодно для Украины, в первую очередь», – сказал подполковник.