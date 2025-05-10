«Беспрецедентный визит»: лидеры Запада вместе нагрянули в Киев для обьявления ультиматума России

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Как сообщают украинские СМИ, представительная делегация западников в составе Макрона, Стармера, Мерца и Туска прибыла в Киев на поезде.

На перроне железнодорожного вокзала их встречала большая украинская делегация во главе с главным администратором Зеленского Андреем Ермаком и министром иностранных дел Андреем Сибигой.

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Сегодня в украинской столице пройдет саммит «коалиции желающих», на котором должно быть выработано предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Если Москва отвергнет инициативу, против нее могут ввести новые санкции.

Вчера, анонсируя визит, Макрон опубликовал совместное фото еврочетверки, сопроводив ее подписью «Мы по дороге в Киев. Ради Украины, ради Европы» на французском, английском, немецком и польском языках.

Как отмечает французское агентство AFP, «одновременный приезд сразу четырех европейских лидеров в Украину беспрецедентен».

Агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник сообщило, что США и европейские союзники завершают подготовку предложения Москве о 30-дневном прекращении огня на Украине, а если Россия откажется, ее ждут новые санкции со стороны ЕС и США. Это же подтвердил после разговора с Зеленским и президент США Дональд Трамп, вновь призвавший Украину и Россию «закончить эту глупую войну».

Как прогнозировал российский политолог Сергей Марков, Запад объявит России ультиматум сразу после Дня Победы, 10 мая. Суть ультиматума: продлить на месяц трехдневное перемирие в честь дня Победы. Сейчас согласовываются последние детали.

«Этот ультиматум – требование принять предложение Зеленского о 30 дневном безусловном перемирии. То есть, Россия должна забыть о своих условиях перемирия типа не поставок оружия украинской армии и приостановки мобилизации на Украине. Если Россия не принимает их ультиматум, они грозят резко усилить и санкции против России и поставки оружия Украине».

Официальная Москва пока что не дает четкого ответа на западные требования. В частности, Дмитрий Песков заявляет, что Кремль поддержал инициативу о длительном перемирии, когда ее впервые предложил президент США Дональд Трамп, но «с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом».