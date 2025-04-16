«Бесполезные». Госдеп прикрыл гранты на «продвижение демократии» в бывшем СССР

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Закрытое указом Трампа «Радио Свобода» впервые за 70 лет работы приостановило вещание на русском языке в средневолновом диапазоне. Как говорится в телеграм-канале признанной в РФ «нежелательной» организации, причина приостановки – нехватка финансирования. При этом, на какой срок остановлено вещание – не уточняется.

Ранее из-за финансовых проблем также сообщила о сокращении вещания украинская редакция «Радио Свобода». 11 апреля вышел последний эфир программы «Свобода. Утро».

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А с 14 апреля «Радио Свобода» отправило в отпуск за свой счет сотрудников в Киеве и Львове. Также сокращено сотрудничество с фрилансерами.

Назначенное новой администрацией США временное руководство Агентства США по глобальным медиа (USAGM) 15 марта заморозило перечисление денег, однако частично восстановило выплаты после принятия судом временных обеспечительных мер, запрещавших отказ в финансировании «Радио Свобода». Однако пропагандисты так и не увидели этих денег. Задержки с переводом средств USAGM объясняет проводящейся в стране кампанией по сокращению государственных расходов, борьбой с неэффективным расходованимем средств налогоплательщиков.

Оставленные на голодном пайке пропагандисты все еще рассчитывают переиграть Трампа в судебном поле. В США «Радио Свобода» подало обновленный иск в Окружной суд в Вашингтоне. Они просят обязать Агентство США по глобальным медиа выплатить финансирование за апрель, которое уже было одобрено Конгрессом при Байдене.

Тем временем, Госдепартамент США объявил об отмене «бесполезных», по его мнению, грантов зарубежным странам – в том числе Белоруссии, Молдове и другим странам бывшего СССР.

«Госсекретарь Марко Рубио продолжает пересматривать иностранную помощь Госдепартамента, сегодня были отменены 139 бесполезных грантов на сумму 215 миллионов долларов», — сообщил департамент государственной эффективности США (DOGE).

Марко Рубио заявил, что “американские налогоплательщики не должны финансировать ложные программы, такие как “Развитие движения мигрантов под руководством домашних рабочих” в Ливане или “Долой троллей!” в Великобритании”.

Среди признанных бесполезными грантов – проекты в Болгарии, Мавритании, Бразилии, Ливане и Тунисе. Но особенно выделяются грантовые проекты в пост-СССР.

В число отменённых вошли грант на $750 тысяч на «повышение устойчивости и адаптации гражданского общества в Кыргызстане», $2 млн на «продвижение демократической культуры в Армении», $2,5 млн на «продвижение критического гражданского участия в Узбекистане», $2 млн на «расширение устойчивости и вовлеченности написания новостей в Молдове» и $2,4 млн за «реагирование на дезинформацию посредством креативного контента в Беларуси». При этом, получателями последнего гранта были структуры белорусской антилукашенковской эмиграции в ЕС и их медиа.

Можно себе представить степень удивления чиновников администрации Трампа когда они узнали, на что идут деньги налогоплательщиков.

Борьбу Трампа с грантоедами неожиданно похвалил президент Азрбайджана Ильхам Алиев.