Еще задолго до майдан-премьера Пашиняна элиты Армении взяли курс на переориентацию в сторону Запада. Пользуясь ресурсами и рынком России, в Ереване строили военно-биологические лаборатории Пентагона.

Первые из 12-ти лабораторий двойного назначения, работающих по программам минобороны США, стали возводиться в Армении еще с 2008-го года, – уже тогда был взят курс на сближение с НАТО. Зафиксируем: Пашиняна даже в помине не было, сейчас он лишь логически доводит начатое предшественниками. Правда, теперь в Ереване действуют уже открыто, не скрывая, что территория республики будет использоваться как враждебный России трамплин.

Дело дошло до того, что ряд объектов занимаются не просто биологической разведкой, но и возведены рядом с российской военной базой в Гюмри – для откровенной шпионской деятельности и осуществления возможных диверсий, о чём мы уже писали ранее.

Да и все гражданские структуры санитарного контроля и армянского Минздрава также находятся под плотным внешним управлением американцев – обслуживают интересы Пентагона, собирая и передавая всю необходимую информацию, принимая нормативные акты для облегчения работы военных биологов.

Армянская сеть из 12-ти лабораторий, на которые из Вашингтона выделено в этом году 50 миллионов долларов, как и государственные учреждения, входят в общую систему с аналогичными объектами в соседних Грузии, Азербайджане и Турции. Интересно, что во время всех последних войн и конфликтов ни одна лаборатория на территории двух враждующих кавказских республик не пострадала.

И надо отметить, что армянская сеть в этой системе имеет вспомогательный характер, которая отрабатывает часть экспериментов и полевых испытаний, нацеленных на ведение гибридной биологической войны – в первую очередь, против соседнего Ирана, имея с ним общую границу и транспортные артерии. Эта географическая особенность Армении является ключевой в выстраивании медико-биологической деятельности Пентагона.

Переход под контроль американской компании Зангезурского коридора также может иметь в этом вопросе прямое прикладное значение, так как агентура США непосредственно выходит на рубежи исламской республики.

Плюс некоторое оборудование и персонал прибыли в Армению из Украины в 2022-м году, где и продолжили свою работу по тем программам, которые были прерваны после начала СВО. Всё это отмечалось российскими экспертами и дипломатами.

Понятно, что идут исследования и с местными армянами, а также с животным и растительным миром. Оказывается, для военных биологов интересны данные армянского этноса, как одного из древнейших народов, для разработки генетического оружия. Поэтому уже собрана богатая коллекция ДНК по республике для пополнения банка данных DTRA.

Неудивительно, что в Армении периодически возникают различные вспышки атипичных заболеваний, ранее не характерных для данной местности, или уже известных, но с устойчивыми к медикаментам патогенами. Всё это указывает на точечные вбросы для оценки наносимого урона и возможности медиков купировать их.

Григор Григорян, лидер коалиции «Единое здоровье» и международный эксперт по организации ветеринарного здравоохранения, уверен: американцы могут пойти на любые провокации: