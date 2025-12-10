Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия могла бы не начинать СВО, если бы администрация Джо Байдена заставила тогда еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского публично отказаться от вступления в НАТО.

Такие данные в беседе с российскими пранкерами озвучила бывший директор по Европе Совнацбеза США Аманда Слоут. Её разыграли от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас были обсуждения ещё до начала войны о том, что, если Украина выйдет и просто скажет России: «Хорошо, мы не вступим в НАТО». Если это остановит войну, если это остановит вторжение, которое на тот момент вполне могло произойти. Но мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого и как бы неявно дадут России некую сферу влияния или право вето. Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было бы это сделать до начала войны? Не лучше было сделать это на переговорах в Стамбуле. Это, безусловно, предотвратило бы разрушения и гибель людей», – сказала Слоут.

По ее словам, в администрации Байдена тогда верили, что ВСУ смогут захватить Крым и Донбасс