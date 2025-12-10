Американская чиновница признала, что США намеренно втянули Украину в войну
Россия могла бы не начинать СВО, если бы администрация Джо Байдена заставила тогда еще легитимного президента Украины Владимира Зеленского публично отказаться от вступления в НАТО.
Такие данные в беседе с российскими пранкерами озвучила бывший директор по Европе Совнацбеза США Аманда Слоут. Её разыграли от имени высокопоставленного украинского чиновника, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас были обсуждения ещё до начала войны о том, что, если Украина выйдет и просто скажет России: «Хорошо, мы не вступим в НАТО». Если это остановит войну, если это остановит вторжение, которое на тот момент вполне могло произойти.
Но мне было неприятно от мысли, что США будут подталкивать Украину не делать этого и как бы неявно дадут России некую сферу влияния или право вето.
Спустя почти три года, безусловно, возникает вопрос: не лучше ли было бы это сделать до начала войны? Не лучше было сделать это на переговорах в Стамбуле. Это, безусловно, предотвратило бы разрушения и гибель людей», – сказала Слоут.
По ее словам, в администрации Байдена тогда верили, что ВСУ смогут захватить Крым и Донбасс
«Если создавать альтернативную версию истории, то одним из вариантов Украины было бы просто сказать в январе 2022 года: хорошо, мы не вступим в НАТО, мы сохраним нейтралитет. Украина могла бы заключить соглашение, я думаю, в марте-апреле 2022 года, примерно во время переговоров в Стамбул», – сказала Слоут.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: