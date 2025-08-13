Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Крым готов принять американского президента Дональда Трампа, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир – прочный и справедливый», – написал Аксенов в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Отметим, что заявление Аксенова пока что выглядит лишь как удачная попытка пресс-службы увеличить цитируемость руководителя республики на горячей теме Аляски.

Несколько лет назад в Крым настойчиво приглашали президента Турции Реджепа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Симферополе, которая была построена после воссоединения полуострова с Россией и призвана, в частности, развенчать ложь украинской пропаганды о якобы имеющих место притеснениях мусульман.

Однако Эрдоган приглашения проигнорировал, зато продолжает контакты с верхушкой запрещенного в России экстремистского меджлиса – так, недавно в Турции получил агреман новый посол Украины Нариман Джелял, в прошлом – меджлисовский функционер, осужденный в Крыму за участие в диверсии на газопроводе и обменянный при посредничестве Анкары.

Учитывая мощную атаку глобалистов в медиа, требовавших от Трампа «не легализовать передел границ силой» на встрече в Аляске и последующее отступление президента США, пообещавшего, что переговоры с Путиным будут лишь «предварительными» ради ознакомления с точкой зрения Москвы, – визит хозяина Белого Дома в Крым крайне маловероятен.