Аксенов: Если Трамп примет приглашение Путина приехать в Крым – будем рады

Михаил Рябов.  
13.08.2025 12:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 326
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, США, Сюжет дня


Крым готов принять американского президента Дональда Трампа, заявил глава республики Сергей Аксенов.

«По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир – прочный и справедливый», – написал Аксенов в своем блоге.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Крым готов принять американского президента Дональда Трампа, заявил глава республики Сергей Аксенов. «По поводу...

Отметим, что заявление Аксенова пока что выглядит лишь как удачная попытка пресс-службы увеличить цитируемость руководителя республики на горячей теме Аляски.

Несколько лет назад в Крым настойчиво приглашали президента Турции Реджепа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Симферополе, которая была построена после воссоединения полуострова с Россией и призвана, в частности, развенчать ложь украинской пропаганды о якобы имеющих место притеснениях мусульман.

Однако Эрдоган приглашения проигнорировал, зато продолжает контакты с верхушкой запрещенного в России экстремистского меджлиса – так, недавно в Турции получил агреман новый посол Украины Нариман Джелял, в прошлом – меджлисовский функционер, осужденный в Крыму за участие в диверсии на газопроводе и обменянный при посредничестве Анкары.

Учитывая мощную атаку глобалистов в медиа, требовавших от Трампа «не легализовать передел границ силой» на встрече в Аляске и последующее отступление президента США, пообещавшего, что переговоры с Путиным будут лишь «предварительными» ради ознакомления с точкой зрения Москвы, – визит хозяина Белого Дома в Крым крайне маловероятен.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить