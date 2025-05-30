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Даже искусственный интеллект не видит вариантов для победы Украины.

Об этом в одном из своих эфиров рассказала пропагандистка Банковой Наталья Мосейчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она показала завирусившееся в «ТикТоке» видео, в котором нейросеть объясняет, что Трамп уже готов сдать Украину, и случится это в 2026 году.

«Все эти перемирия, мирные инициативы – пыль. На самом деле, сценарий уже написан […] Трамп понимает, Украина – это не война за демократию. Это механизм давления на Европу, способ ослабить Россию, выкачать ресурсы, и заодно устроить распродажу американского оружия. Но теперь, когда экономика США на грани рецессии, приоритеты меняются. Трамп выдвинул ультиматум, который пока не озвучен открыто. Его суть, что никакого НАТО на Украине, Киев – нейтральный буфер, часть территорий остаётся под Россией, остальное демилитаризуется. Взамен – снятие части санкций и заморозка конфликта без официальной капитуляции. Война закончится в 2026 году. Сначала пройдут тайные переговоры, потом кризис в Европе, бунты из-за цен, выборы в Германии, обвал поддержки Украины. Зеленский будет снят под шумок якобы из-за усталости. На его место зайдёт более гибкий лидер, готовый подписать сделку. Россия сохранит контроль над восточными регионами. Украина формально сохранит независимость, но без армии, без ракет, и с наблюдателями на каждом шагу», – рассказала нейросеть.

Такой прогноз очень не понравился пропагандистам Банковой. Мосейчук пожаловалась, что такого рода материала в сети много, и он весьма популярен среди украинцев.

«Так же, как и я, по «ТикТоку» ходят миллионы наших соотечественников, много чего слышат, и на них это влияет, их менталка страдает. Такие видео имеют очень широкое распространение, такого много. Вот такая прошивка по ТикТоку и Инстаграму ходит. Эти ресурсы во многих странах уже запрещаются, но мы играемся в демократию. Понятно, что за этим стоят русские, но если человеку, измученному 12 годами войны, такое показать, что он подумает», – сказала пропагандистка.

Её гости принялись наперебой ругать нейросеть, и строить теории заговора. Так, директор киевского Центра исследования новой геополитики Михаил Самусь вообще считает, что видео записано «русскими агентами».

«Это оправдание того, что покажут в Стамбуле. Оно будет примерно такого же набора. Это ж российский план, российская мечта, которая просто маскируется под искусственный интеллект, хотя это явно не он», – сказал Самусь.

«Конечно, это не искусственный. Сейчас ведь пошла такая мода, что искусственному доверяют больше, типа он умнее», – заметила Мосейчук.

Волонтёрка Дана Яровая предложила записать похожее видео, только националистического содержания.