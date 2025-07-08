«Абсолютно бесполезные существа на войне» – офицер ВСУ об окружении «холуя Сырского»

Вадим Москаленко.  
08.07.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главком ВСУ Александр Сырский ревностно следит за своей кастой генералов и больше никого не подпускает к кормушке.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Александр Сырский ревностно следит за своей кастой генералов и больше никого не...

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«Абсолютно бесполезный хлам в генеральских погонах, который до сих пор мы не можем вывести. Хотя, они там пытаются как-то адаптироваться. Тот же Сырский – он же неглупый человек, но он представитель касты. Он лидер касты, он никогда не сдаст свою касту. Потому что тот, кто отсидел в академиях, вот эти 30 лет на мизерной зарплате сидел в погонах и ходил на построения, они «заслужили» сейчас быть. Но, на самом деле, на войне они бесполезны.

Это абсолютно бесполезные существа на войне. При этом у них погоны полковничьи, генеральские. Если найдётся политическая воля поставить кого-то толкового, не вот этого придворного холуя Сырского, а настоящего офицера, человека войны, у нас всё наладится», – жаловался отставной укро-офицер.

«Но последние назначения, в том числе реакция Зеленского на рапорт Драпатого, меня очень угнетает. Явно победили клептократы. Но посмотрим, воюет всё-таки нация, и клептократы, несмотря на все их старания, за три года нас не подкосили. Нам, слава богу, мир помогает», – пытался прибодриться «Грин».

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