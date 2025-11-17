Золотарёв: «ВС РФ в 2022-м находились от Киева дальше, чем сейчас подошли к Запорожью»
Провал обороны ВСУ в районе Гуляйполя свидетельствует о полной неспособности украинского генералитета извлекать уроки из своих ошибок.
Об этом на канале Politeka заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«То, что сейчас происходит в Запорожской области – это результат того, что наши генералы очень тяжело и со скрипом извлекают уроки из собственных ошибок. Ведь сколько раз россияне повторяли один и тот же номер с постепенным охватом флангов. Ну и что? Пока – бессмысленные контратаки, которые стачивают в ноль остатки подразделений.
Тот же дефицит пехоты на линии боевого соприкосновения и дефицит резервов, когда всё бросается, чтобы тушить пожар в Покровске и Мирнограде, – естественно, прозевали ситуацию, ослабили положение в Запорожской области», – сокрушался эксперт.
«И если сравнивать с 2022 годом, российская армия находилась от Оболони немного дальше, чем сегодня находится от окраин Запорожья. Это никак не сподвигает к оптимизму»,– констатировал Золотарёв.
