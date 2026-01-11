«Желающих умирать совсем нет» – украинский рекрутёр рассказал, кого отправляют в штурмовики
Всех насильно мобилизованных на Украине отправляют в штурмовики, потому что добровольные самоубийцы давно закончились.
Об этом на официальном канале Верховной рады заявил начальник отделения рекрутинга 5-й отдельной штурмовой бригады Алексей Тарасенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«99% потребностей в пехоте обеспечивают ТЦК. Не приходят сейчас добровольцы, желающие зачищать посадки и ходить в штурмы. Разве что молодёжь, которым только исполнилось 18 лет, и они ищут свой путь», – сказал Тарасенко.
«Большинство желающих на передовой – пришли в 22-23 годах. Они все уже или продвинулись дальше по службе, став офицерами, или погибли. Пехота вымывается постоянно.
К сожалению, только мобилизация может обеспечить реальный приток людей на такие должности. Так что мобилизационная кампания – это основа, а рекрутинг – это дополнительные меры», – добавил он.
