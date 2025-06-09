«Жахнуть «Орешником» по Банковой – не вариант» – покинувший Украину политолог
Доведение до ума всего, что на боевом и дипломатическом фронте, и достижение целей СВО – куда более действенный ответ, чем акты возмездия в виде ракетных ударов по условным центрам принятия решений на Украине.
Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил переехавший из Киева в РФ политолог Михаил Павлив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Ответ России – это довести до ума и достичь целей СВО. Жахнуть «Орешником» по центру Киева – ничего, кроме обвинения в геноциде, ты не получишь. Ни по каким центрам принятия решения ты не жахнешь. Ты снесёшь здание на Банковой, но не бункеры.
Даже если туда «Кинжалом», ты просто там теннисный стол разломишь пополам, где сошлись Зеленский и Ермак. А толку? Ещё обвинят в ударе по густонаселённому городу. Ты что с этого поимеешь? Легче кому-то станет? Нет», – рассуждал Павлив.
«Поэтому довести до ума всё на фронте и на дипломатическом фронте, достичь целей СВО – вот ответ. Сколько бы они ни ерепенились и ни визжали, это будет прям достойная история. А всё остальное – ракетные ответы… Ребята, не выдумывайте», – добавил политолог.
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