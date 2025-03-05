«Зеленскому следовало подождать, пока Трамп поссорится с Путиным» – Карасев

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Украинскому руководству следовало не спешить на переговоры в Белый дом, а дождаться ссоры Трампа и Путина.

Об этом в эфире израильского телеканала Iton TV заявил бывший советник экс-президента Украины, а ныне пчеловода, Виктора Ющенко политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно было, конечно, подождать. Пусть сначала Трамп встретится с Путиным. Пусть сначала выкатит свои условия, как он видит, замораживание войны по линии фронта. Устроит это Путина или нет? Там тоже, я думаю, что не все так гладко. Там тоже возникли бы какие-то противоречия. Можно было бы потом на этом сыграть. Но случилось то, что случилось», – жаловался Карасев.

Он подчеркнул, что Украина спешила надавить на США, чтобы получить более выгодные позиции на переговорах.