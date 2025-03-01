Зеленскому придётся возвращаться к Трампу и выпрашивать помощь на более худших условиях

Константин Серпилин.  
01.03.2025 18:33
  (Мск) , Вашингтон
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина


Дональд Трамп целенаправленно устроил ссору в Белом доме, чтобы заставить Зеленского оказаться от своих нереалистичных требований. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп целенаправленно устроил ссору в Белом доме, чтобы заставить Зеленского оказаться от своих...

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«Я предполагаю, что Трамп сознательно унижал Зеленского, выдумал эту кабальную сделку с редкоземельными металлами и так далее, публично обращался к нему в прессе, в социальных сетях, и так далее. Испытывал его терпение.

Он и раньше себя вёл с другими странами так же, и с Колумбией, и с Панамой. Он наклонил их, заставил повиноваться. Зеленский не повиновался, и вот результат – Зеленский получит окончание вооружённого конфликта на гораздо худших условиях», – сказал Ширяев.

«Через определённое время всё равно к этому всё вернётся, но на гораздо худших условиях. И эти условия устроят Трампа. Таким образом, Трамп избежал очень длинных, вязких, нудных переговоров согласования позиций, он избежал целого этапа.

Он просто его отправил на перерыв. Во время перерыва резко ухудшится ситуация на фронте, и Зеленский вернется к переговорам на новом этапе. И это выражено в последней фразе Трампа в его социальной сети. Он так и написал: Зеленский не хочет мира, пусть он возвращается, когда будет к нему готов. Вот так», – добавил он.

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