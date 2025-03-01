Зеленскому придётся возвращаться к Трампу и выпрашивать помощь на более худших условиях

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Дональд Трамп целенаправленно устроил ссору в Белом доме, чтобы заставить Зеленского оказаться от своих нереалистичных требований. Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я предполагаю, что Трамп сознательно унижал Зеленского, выдумал эту кабальную сделку с редкоземельными металлами и так далее, публично обращался к нему в прессе, в социальных сетях, и так далее. Испытывал его терпение. Он и раньше себя вёл с другими странами так же, и с Колумбией, и с Панамой. Он наклонил их, заставил повиноваться. Зеленский не повиновался, и вот результат – Зеленский получит окончание вооружённого конфликта на гораздо худших условиях», – сказал Ширяев.