Зеленского отправят на пенсию российские танки, а не украинская оппозиция и Запад – Ищенко
Попытки украинской оппозиции подсидеть Владимира Зеленского не увенчаются успехом, пока в США не примут решение его заменить.
Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Начиная с 2022 года, попытки подсидеть Зеленского через Запад, по принципу давайте вы больше не будете его любить, и мы проведём выборы», предпринимаются постоянно. Я постоянно читаю, что вот, Зеленского сейчас прогонят, Америка его больше не любит, будет майдан.
На Украине всё ещё есть идиоты, которые хотят занять президентское кресло, потому что не наворовались, и считают, что успеют что-то украсть, прежде чем всё это рухнет.
И поскольку у них нет никаких внутренних механизмов влияния, единственный способ решить проблему – убедить США или европейцев, что его надо поменять», – сказал Ищенко.
«Но они не понимают, что у США и европейцев тоже не так много средств его поменять. Организовывать майдан – себе дороже, это разрушать Украину и фронт, то есть отдать России все карты, чего они не хотят делать.
Всё это ни Европе, ни США не надо, это только в горячечном бреду украинских политиков могут складываться такие формулы. Запад его держит, потому что он им выгоден в данной ситуации.
Вот если бы в США сказали: «Зеленский, уходи» – вот тогда на Украине и манифестации бы были массовые, тогда бы все понимали. А пока США молчат, можно сколько угодно провожать Зеленского на пенсию. Его туда проводят российские танки, а не украинская оппозиция», – подытожил политолог.
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