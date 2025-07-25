Попытки украинской оппозиции подсидеть Владимира Зеленского не увенчаются успехом, пока в США не примут решение его заменить.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начиная с 2022 года, попытки подсидеть Зеленского через Запад, по принципу давайте вы больше не будете его любить, и мы проведём выборы», предпринимаются постоянно. Я постоянно читаю, что вот, Зеленского сейчас прогонят, Америка его больше не любит, будет майдан.

На Украине всё ещё есть идиоты, которые хотят занять президентское кресло, потому что не наворовались, и считают, что успеют что-то украсть, прежде чем всё это рухнет.

И поскольку у них нет никаких внутренних механизмов влияния, единственный способ решить проблему – убедить США или европейцев, что его надо поменять», – сказал Ищенко.