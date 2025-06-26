Зеленского не смогли удовлетворить на саммите НАТО
Прошедший накануне в Нидерландах саммит НАТО был провальным для Украины и ее просроченный президент уехал из Гааги несолоно хлебавши.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все-таки, если говорить о статусе Зеленского на этом саммите, то он значительно ниже, чем на прошлом. То есть его не приглашали на заседание – это только встречи на полях.
И я думаю, что и тоном разговора на нынешнем саммите европейских стран он будет тоже не очень доволен, потому что там говорят о том, что надо в отношении России риторику все-таки снизить, вот эту вот агрессивную. Ну и о вступлении Украины в НАТО. Собственно, никаких прорывов на этой встрече, как мы понимаем, не произошло», – заявил Коц.
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