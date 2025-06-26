Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Прошедший накануне в Нидерландах саммит НАТО был провальным для Украины и ее просроченный президент уехал из Гааги несолоно хлебавши.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.