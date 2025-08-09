Зеленский спихнёт приказ о выходе ВСУ из Донбасса на Сырского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Для любого украинского руководителя будет политическим самоубийством отдать приказ о выходе ВСУ из Донбасса, если такой план заморозки на условиях обмена территориями будет утвержден на встрече президентов Путина и Трампа на Аляске.

Однако диктатор Зеленский может поступить хитрее – свалить все на главкома ВСУ Сырского, прогнозирует украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

