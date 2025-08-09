Зеленский спихнёт приказ о выходе ВСУ из Донбасса на Сырского

Михаил Рябов.  
09.08.2025 23:48
  (Мск) , Киев
Война, Дзен, Политика, Украина


Для любого украинского руководителя будет политическим самоубийством отдать приказ о выходе ВСУ из Донбасса, если такой план заморозки на условиях обмена территориями будет утвержден на встрече президентов Путина и Трампа на Аляске.

Однако диктатор Зеленский может поступить хитрее – свалить все на главкома ВСУ Сырского, прогнозирует украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Не обязательно менять украинскую Конституцию, чтобы достигнуть условия для перемирия. В конце-концов, отдавались приказы о выходе из Мариуполя, из Авдеевки, из Бахмута.

Конечно, любой, кто отдаст приказ о выводе ВСУ, например, из Донецкой области, – подпишет себе половину политического приговора. Он станет именем нарицательным для украинской политики в будущем.

Мне кажется, что Сырского пророчат на эту роль. Он может стать таким удобным в этой ситуации. Он сразу приобретёт очень токсичный, полярный имидж. Для одних он станет Де Голлем, миротворцем, а для других станет вечным предателем, отдавшим украинскую территорию России. Мы видим, как история даже с разминированием Чонгара до сих пор крутится в СМИ, а тут всё будет умножено в 100 раз.

Тихонечко уступить территорию – якобы под напором вражеских сил будет всё равно сложно», – сказал Бортник.

