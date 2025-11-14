Зеленский спешит «отдать на съедение обществу» своих подельников

Чтобы приостановить коррупционное расследование, Зеленскому придётся пойти на серьёзные уступки США.

Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский журналист Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Администрация Трампа в полном формате задействована [в расследовании украинской коррупции]. То есть они решают свои политические задачи, они пытаются таким образом решить вопрос войны.

Они понимают, что пока есть чужие деньги, пока есть коррупция, никто на Украине не будет заинтересован в окончании войны. А рассказы о патриотизме они не понимают, это наша внутренняя повестка.

Они заинтересованы в том, чтобы закончить каким-то образом эту войну. Каким – это им плевать, но нужно сделать все, чтобы Трамп был на коне, потому что пока он выглядит не очень уверенно», – рассуждал Дикий.