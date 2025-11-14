Зеленский спешит «отдать на съедение обществу» своих подельников
Чтобы приостановить коррупционное расследование, Зеленскому придётся пойти на серьёзные уступки США.
Об этом на канале «Испанский стыд» заявил украинский журналист Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Администрация Трампа в полном формате задействована [в расследовании украинской коррупции]. То есть они решают свои политические задачи, они пытаются таким образом решить вопрос войны.
Они понимают, что пока есть чужие деньги, пока есть коррупция, никто на Украине не будет заинтересован в окончании войны. А рассказы о патриотизме они не понимают, это наша внутренняя повестка.
Они заинтересованы в том, чтобы закончить каким-то образом эту войну. Каким – это им плевать, но нужно сделать все, чтобы Трамп был на коне, потому что пока он выглядит не очень уверенно», – рассуждал Дикий.
«Так что, я думаю, что только элементы договоренности, какие-то уступки со стороны Зеленского, имитация деятельности, что он готов пойти на какие-то процессы, это может быть тем фактором, который приостановит давление ФБР и спецслужб США, НАБУ.
Ну и, конечно же, демонстративно сдать на съедение украинскому обществу несколько персон. Ну вот два из них выглядят таким вот образом странным, Цукерман и Миндич, против которых ввели санкции. Теперь посмотрим, что будут делать с пузатой мелочью.
То есть, по крайней мере, действительно сшить им сроки или бесконечно вести расследование, а потом спустить всё на тормозах, люди повыезжают и будут себе жить в других условиях, но совершенно никак не связанных с их ограничением свободы», – подытожил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: