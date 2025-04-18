Зеленский продолжает бесить Трампа и его команду – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 22:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина


Продлив военное положение, Зеленский сильно разгневал американского президента Дональда Трампа.

Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Продлив военное положение, Зеленский сильно разгневал американского президента Дональда Трампа. Об этом на канале...

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«Зеленский не только там обвинил Уиткоффа или других лиц в пророссийской позиции или же в антиукраинских настроениях, но еще, кроме всего прочего, на три недели раньше срока поднял вопрос о продлении военного положения, что было тоже крайне отрицательно воспринято в Вашингтоне.

Это было воспринято как выпад против Трампа. Трамп обещает мирное урегулирование, а Зеленский, не дожидаясь этого мирного урегулирования, в пику Трампу принимает решение, которое фактически делает невозможным мирное урегулирование. Так что это тоже записали в активах», – сказал Бондаренко.

«Также мы помним, как Зеленский сказал, что у Уиткоффа нет полномочий. А какие полномочия у Уиткоффа?

Полномочия Уиткоффа определяются президентом Соединенных Штатов и государственным секретарем. Зеленский может не знать про все полномочия Уиткоффа. А его мандат достаточно широк, и этот мандат все время расширяется. Уиткофф становится все более и более влиятельной фигурой», – подчеркнул политолог.

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