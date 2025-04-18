Зеленский продолжает бесить Трампа и его команду – украинский политолог
Продлив военное положение, Зеленский сильно разгневал американского президента Дональда Трампа.
Об этом на канале «Politeka» заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский не только там обвинил Уиткоффа или других лиц в пророссийской позиции или же в антиукраинских настроениях, но еще, кроме всего прочего, на три недели раньше срока поднял вопрос о продлении военного положения, что было тоже крайне отрицательно воспринято в Вашингтоне.
Это было воспринято как выпад против Трампа. Трамп обещает мирное урегулирование, а Зеленский, не дожидаясь этого мирного урегулирования, в пику Трампу принимает решение, которое фактически делает невозможным мирное урегулирование. Так что это тоже записали в активах», – сказал Бондаренко.
«Также мы помним, как Зеленский сказал, что у Уиткоффа нет полномочий. А какие полномочия у Уиткоффа?
Полномочия Уиткоффа определяются президентом Соединенных Штатов и государственным секретарем. Зеленский может не знать про все полномочия Уиткоффа. А его мандат достаточно широк, и этот мандат все время расширяется. Уиткофф становится все более и более влиятельной фигурой», – подчеркнул политолог.
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