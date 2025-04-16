Зеленский намеревается продемонстрировать всему миру нацистский каминг-аут – израильский эксперт

Максим Столяров.  
16.04.2025 21:25
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Приглашение Владимира Зеленского к европейским лидерам посетить 9 мая Киев можно считать его окончательным признанием в нацизме.

Об этом в интервью тележурналисту Александру Вальдману заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Приглашение Владимира Зеленского к европейским лидерам посетить 9 мая Киев можно считать его окончательным...

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«Зеленский направил на днях приглашение лидерам Евросоюза посетить Киев 9 мая, в тот же день, когда в Москве пройдет ежегодный военный парад в честь Дня Победы. На ваш взгляд, можно ли приглашение Зеленского считать, в общем-то, окончательным признанием им самим нацистской сущности сегодняшней украинской власти?», – спросил ведущий.

«Там [на параде Зеленского] будут идти последователи УПА и ОУН и нацистских союзников, те, которые воевали вместе с нацистами, те, которые убивали, те, которые совершили геноцид моего народа, те, которые совершали геноцид народов Европы. Они будут участвовать в этом.

Он приглашает те страны, которые вместе с нацистами воевали против ненавистных москалей, жидов и большевиков. Ну и пусть приглашает. Он давно уже показал свою пронацистскую, подлую, предательскую сущность», – ответил Кедми.

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