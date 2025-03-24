Зе-режим готовится подавлять массовые протесты на фоне выборов – экс-министр Рева
Украинская власть договорилась со Штатами о проведении президентских и парламентских выборов. Для этого Рада, подконтрольная Банковой, принимает закон о силовом подавлении массовых протестов, которые могут быть организованы оппозицией.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Якобы украинское руководство согласилось провести выборы, а нам рассказывают о том, что выборов не будет, пока не будет отменено военное положение. Военное положение не может быть отменено, до тех пор, пока есть стрельба на фронте. Но оказывается, что согласовали этот вопрос. Будут выборы. Я здесь больше доверяю Уиткоффу.
Почему? Потому что я вижу все, что сейчас делает власть. Посмотрите, этот законопроект, который позволяет Национальной гвардии применять оружие, подавлять массовые беспорядки. Что говорит журналист Бутусов, как направляют подразделения на обучение во Львов, причем не для того, чтобы учить их боевым действиям, которые нужны для того, чтобы останавливать агрессора на Востоке, а именно против демонстрантов, против тех, кто выступает против власти. Для чего это власть делает? Ответ очень прост», – заявил Рева.
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