Зе-режим готовится подавлять массовые протесты на фоне выборов – экс-министр Рева

Украинская власть договорилась со Штатами о проведении президентских и парламентских выборов. Для этого Рада, подконтрольная Банковой, принимает закон о силовом подавлении массовых протестов, которые могут быть организованы оппозицией.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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