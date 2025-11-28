Зе-пропаганда доводит украинцев до умышленных убийств близких людей

Вадим Москаленко.  
28.11.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 662
 
Беспредел, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Агрессивная и разжигающая ненависть пропаганда команды Зеленского превратила Украину в большую психушку, переполненную буйными.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нужно отдать должное – политтехнологи и сценаристы «95 квартала» делают Зеленскому правильные подачи, которые промывают мозги украинцам, и делают из них зомби, которые уже не ощущают реальности, и просто взбесились.

Это уже проявляется даже в семейных отношениях. Когда жена убивает мужа за пророссийские взгляды – это уже всё, нация на грани дурдома. Нужно закрывать границу, потому что это большой дурдом «Украина». А у нормальных взять анализы, и выпустить», – сказал Доротич.

«Потому что это тупиковая ситуация: нас травят языком, и тем, что пророссийский–не пророссийский. Если ты за мир, или рассказываешь о коррупции, то ты пророссийский, и уже есть основания накрутить твою жену, чтобы она ударила тебя ножом.

До этого довели украинский народ и украинское государство. Успешная манипуляция, нужно отдать должное», – подытожил он.

