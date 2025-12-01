Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Солдаты армии Северной Кореи, воюющие на Украине, получают приказ не сдаваться в плен.

С таким утверждением вышла статья во французской газете La Depeche, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отдать свою жизнь – значит жить вечно. Давайте учиться у воинов, которые взорвали себя»… Эти рассказы используются в еженедельных политических курсах как метод идеологической обработки. Эта пропаганда прославляет верность солдат, которые пожертвовали своей жизнью, выполняя приказы Ким Чен Ына, и превозносит мужество», – говорится в публикации.

Авторы признают, что «многие демонстрируют абсолютную преданность делу – плод долгого промывания мозгов».

Стойкость северных корейцев действительно выглядит непостижимо для соплеменников Эммануэля Макрона – ведь в 1940 году Франция сдалась Гитлеру чуть менее чем за 40 дней.