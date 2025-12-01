Западные СМИ стращают обывателя: Ким Чен Ын приказал не сдаваться в плен на Украине
Солдаты армии Северной Кореи, воюющие на Украине, получают приказ не сдаваться в плен.
С таким утверждением вышла статья во французской газете La Depeche, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Отдать свою жизнь – значит жить вечно. Давайте учиться у воинов, которые взорвали себя»… Эти рассказы используются в еженедельных политических курсах как метод идеологической обработки. Эта пропаганда прославляет верность солдат, которые пожертвовали своей жизнью, выполняя приказы Ким Чен Ына, и превозносит мужество», – говорится в публикации.
Авторы признают, что «многие демонстрируют абсолютную преданность делу – плод долгого промывания мозгов».
Стойкость северных корейцев действительно выглядит непостижимо для соплеменников Эммануэля Макрона – ведь в 1940 году Франция сдалась Гитлеру чуть менее чем за 40 дней.
