За порогом образовательного процесса мова игнорируется подростками – укро-исследование

Русский язык остается популярным среди украинских подростков.

Такие данные озвучены на презентации мониторингового исследования Украинского кризисного медиацентра, где представили данные по использованию языка в украинских школах, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Исследование показало, что несмотря на доминирование украинского языка в образовательном процессе со стороны учителей, наблюдается негативная тенденция в общении на государственном языке среди учащихся и учениц. Только 34% учеников общаются исключительно на украинском языке с одноклассниками на уроках. Каждый 10-й общается только или преимущественно на русском. 22% на украинском и русском одинаково. Во время перерывов 30% общаются только или преимущественно на русском, 29% на украинском и на русском одинаково», – представила данные ведущая.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом, доля учеников, использующих только мову в общении со сверстниками, уменьшилась на 3% во время уроков и на 10% во время перерывов.