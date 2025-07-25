«Ястреб» Ходжес так разочаровался в «Пэтриотах», что не будет пить шампанское

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Американские системы ПВО «Пэтриот» не защитят Украину от массированных атак российскими БПЛА.

Об этом бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявил в интервью подкасту «Фокус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пэтриот» лучший в своем классе, но он бесполезен против сотен беспилотников и ракет, которые каждую ночь падают на украинские города. Так что, хотя у нас будет больше возможности сбивать российские бомбардировщики и баллистические ракеты, это не поможет справиться с тем, что наносит наибольший ущерб. На это потребуется время», – сказал Ходжес.

Его не вдохновляют американские поставки в Германию с последующей передачей Украине.

«Мне интересно, сколько боеприпасов будет передаваться вместе с этими пусковыми установками. Будут ли там радары и все остальное. Это не просто пусковая установка. Я был разочарован», – признал генерал.

Он признался, что предпочел бы, чтобы президент США Дональд Трамп не давал бы России 50 дней на раздумье, а сразу бы завалил Украину всевозможным оружием и наложил самые суровые санкции, «чтобы Украина победила».