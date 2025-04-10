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На фоне антироссийской истерии, которую раздувают европейские элиты через подконтрольные элиты, просты европейцы сохраняют симпатии к России.

Об этом член Общественной палаты РФ Наталья Нарочницкая рассказала в интервью «Метаметрике», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается народа в Западной Европе, настолько я не заметила никакой русофобии. Венгрия удивительно доброжелательная. Ждут, что как-то можно будет расширить взаимодействие. В Австрии тоже очень доброжелательны. Там много мигрантов, но других. Старая Австро-Венгерская империя. Массажистки в санатории румынки, венгерки. Одна из них наклоняется ко мне и шепчет: я люблю Путина. Клянусь вам!», – сказала Нарочницкая.

Она рассказала, как зашла во французское кафе в тот момент, кода СМИ раздували истерику по поводу контактов президентов США и РФ, и официант, узнав, откуда она, принялся скандировать: «Вив ля Раша».

Нарочницкая поделилась, что французский политолог, близкий к истеблишменту, рассказал ей: подавляющее число мигрантов не любят президента Франции Эммануэля Макрона и уважают президента РФ Владимира Путина. Они насчитают его «настоящим мужчиной» и ценят за честность и отсутствие расизма. По ее мнению, сейчас такие же качества пытается демонстрировать Дональд Трамп, чтобы завоевать симпатии в мире.