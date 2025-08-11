ВСУшник петушится и негодует: За два-три месяца можем победить Россию, но воевать никто не хочет

Большинство граждан Украины против территориальных уступок России, но при этом они не желают воевать.

Об этом в эфире видеоблога телешарлатана Дмитрия Гордона (внесен в реестр экстремистов) заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выглядит это дико. 76% украинцев категорически против любых уступок России. При этом они считают, что президент плохо добивается мира», – сказал Сазонов.

При этом он заметил, что огромное количество военнообязанных не обновило свои данные в ТЦК.

«Ну нет логики. Ребята, так давайте дадим им по морде, а вы завтра придете и поможете», – петушился Сазонов.

По его словам Украина может организовать России котел, как это якобы было в Чечне, но нужны мотивированные люди.

«За два-три месяца, полгода сделать необходимую неприятную работу – наказать Россию, проучить, напугать. И тогда уже будет мир. У нас 76% против уступок, но очереди в ТЦК по-прежнему не вижу. Я сам был в ТЦК неделю назад, из госпиталя приезжал за бумагами. Люди есть, их много, но они приехали продлевать отсрочку», – сокрушается Сазонов.

