Большинство граждан Украины против территориальных уступок России, но при этом они не желают воевать.

Об этом в эфире видеоблога телешарлатана Дмитрия Гордона (внесен в реестр экстремистов) заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, вступивший ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Выглядит это дико. 76% украинцев категорически против любых уступок России. При этом они считают, что президент плохо добивается мира», – сказал Сазонов.

При этом он заметил, что огромное количество военнообязанных не обновило свои данные в ТЦК.

«Ну нет логики. Ребята, так давайте дадим им по морде, а вы завтра придете и поможете», – петушился Сазонов.

По его словам Украина может организовать России котел, как это якобы было в Чечне, но нужны мотивированные люди.