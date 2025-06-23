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В Киргизии многим чиновникам не даёт покоя судьба криминальных элементов из числа мигрантов, задержанных в банном комплексе «Бодрость», а попросту в борделе на территории Москвы. В Бишкеке начинают требовать особого статуса для своих граждан в РФ. При этом в КР продолжаются недружественные действия и рост русофобских настроений, которые инспирируются Западом.

Интересно, что для демонстрации своего недовольства Бишкек избрал Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), чтобы это прозвучало наиболее громко. В качестве рупора выступил глава Торгово-промышленной палаты Киргизии и экс-премьер республики Темир Сариев, призвавший Кремль предоставить особые привилегии киргизам за якобы провяленную лояльность.

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«Мы хотим, чтобы Кыргызстан, кыргызский народ имел особый статус в Российской Федерации. Потому что в самое тяжелое время мы были с вами», — озвучил Сариев, подчеркнув, что жители республики еще и защищали Москву во время ВОВ, а с начала СВО Бишкек оказал помощь России.

Такое требование с учётом последних действий по принятию дискриминационного закона о языке, который закрывает путь на госслужбу и в парламент для представителей не титульных наций, сноса памятников Ленину и процесса реабилитации басмачей и участников коллаборационистских формирований по примеру Украины и Казахстана выглядит не просто странно, но является одновременно открытым проявлением наглости и шантажа.

Ответил капитану киргизского бизнеса председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

«Особый статус предполагает особую конфигурацию того или иного сотрудничества. Например, союзное государство, тогда и особый статус», – резонно указал Калашников.

Тем самым он намекнул, что сами члены Евразийского экономического союза не особо спешат развивать политическую интеграцию. Не исключил он и заключения двусторонних соглашений, но при условии, что будет определён особый статус русского языка, позиции которого как раз сейчас подрываются в КР.

Более того, несмотря на перевод арестованной сотрудницы «Русского дома» Натальи Секериной под домашний арест, сфабрикованное дело в отношении неё и других фигурантов, обвинённых якобы в вербовке добровольцев на СВО, не только закрывается, а имеет своё продолжение. Этим демонстрируется, что выполняется общая методичка, разработанная и применённая ранее в Азербайджане.

Примечательно, что параллельно с такими выступлениями Сариева МИД КР распространил заявление о необходимости неукоснительного соблюдения своими гражданами миграционного законодательства США. Нарушение их якобы может «повлиять на общее отношение к гражданам Кыргызской Республики и привести к введению ограничительных мер в отношении всех соотечественников».

Складывается противоречивая ситуация. С одной стороны, официальные лица обращаются к России с просьбой предоставить особый статус киргизским трудовым мигрантам. С другой стороны, внутри страны растёт антироссийская риторика, а в отношении Вашингтона осуществляется совершенно другой подход настоящего раболепства и холуйства.

Этот контраст в отношении к России и США вызывает вопросы. Можно прийти к выводу, что вызывающее поведение киргизских чиновников по отношению к России – это своего рода проверка реакции Москвы. Ведь очевидно, что Бишкек действует по наущению «тюркских союзников» из Анкары и Лондона, которые толкают вперёд своего младшего партнёра с целью нагнетания атмосферы конфронтации и разрушения отношений с Россией.

При этом либеральная и националистическая пропаганда в ЦА подаёт эти действия чиновников как защиту прав трудовых мигрантов от «неоимпериализма» Москвы с целью усилить антироссийские настроения во всём регионе.