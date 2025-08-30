Вслед за Фарион: Во Львове застрелен Андрей Парубий

Во Львове застрелен видный нацист Андрей Парубий, бывший спикер Верховной рады (занял эту должность после переворота 2014 года). Это такой же «упоротый» персонаж, как и ликвидированная ранее Ирина Фарион.

В последнее время Парубий редко мелькал в СМИ – но недавно появился в эфире, где выразил неудовольствие всё чаще звучащей русской речью в Киеве: «Мы утратили бдительность», – возмущался нацист.

Сведения о гибели Парубия обнародовал телеканал «Общественное». МВД Украины лишь сообщило, что во Львове от полученных при стрельбе во Франковском районе скончался «известный общественный и политический деятель» 1971 года рождения. Чуть позже информацию о смерти Парубия подтвердил киевский диктатор Зеленский.

Ведётся розыск открывшего огонь. По неофициальным сведениям, им мог быть курьер на велосипеде, спрятавший лицо под шлемом.

Парубий считается одним из причастных к массовому сожжению русских жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов. В то время он занимал должность секретаря Совбеза Украины. В Сети есть фото, где Парубий незадолго до трагедии запечатлен в компании украинских боевиков, которое вскоре будут убивать одесситов.

На Украине даже возбуждалось уголовное дело, однако, как и ожидалось, оно заглохло. Так и не было доказано, что в 2014 году Парубий создал несколько группировок, которые по его приказу устроили побоище и пожар в Одессе.

