Всё: уже ясно, что «Миндич-гейт» даёт пробуксовку – Подоляка

Максим Столяров.  
23.11.2025 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 640
 
Великобритания, Дзен, ЕС, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Коррупционному скандалу на Украине дал ход Дональд Трамп, чтобы осадить Великобританию, однако уже становится очевидным, что евроатлантисты пришли в себя и саботируют результаты.

Об этом в интервью журналистке Марине Ким заявил военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зеленский просто ставит Запад перед выбором. То есть он же тоже их шантажирует – либо я, либо вы проиграли всё. Он шантажирует. Почему Трампа бесит это всё? Потому что это игра Великобритании, соответственно, это британцы заказывают музыку, против того же Трампа.

Мы должны помогать, потому что если Украина упадёт, то они получат геополитическое поражение. И они их вынуждают помогать Зеленскому против своих интересов. Это шантаж», – сказал Подоляка.

Марина Ким спросила, может ли Трамп в своей манере психануть.

«А что он сделает? Он уже психанул, вот этот коррупционный скандал – это как раз реакция Трампа. Ну и что, где мы видим результат?  Уже понятно, что пробуксовка… Всё», – ответил блогер.

