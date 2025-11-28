Всё стабильно: Ющенко в третий раз насчитал в РФ «140 миллионов маленьких Путиных»
Практически вся Россия поддерживает своего президента.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он сокрушается, что даже покойный экстремист-террорист Алексей Навальный, который «до 16 лет рос на украинской земле», страдал «имперскостью». При этом он уже в третьем подряд интервью заговорил про «140 млн Путиных».
«Я не верю в российскую демократию, хотя дружу с большинством их лидеров. Мы встречаемся в Европе, в мире, на конференциях. А я не верю в российскую демократию. Не в том плане, что эти парни, девушки… я не хочу оценки давать, но хочу одно сказать. В России беда не только в том, что есть маленький Путин, а беда в том, что есть 140 миллионов еще меньших Путиных», – бредил пенсионер-пасечник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: