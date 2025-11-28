Практически вся Россия поддерживает своего президента.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью каналу «Лига» заявил экс-президент Украины Виктор Ющенко.

Он сокрушается, что даже покойный экстремист-террорист Алексей Навальный, который «до 16 лет рос на украинской земле», страдал «имперскостью». При этом он уже в третьем подряд интервью заговорил про «140 млн Путиных».