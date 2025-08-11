Воздушное перемирие ещё больше укрепит украинцев в желании продолжать войну – киевский пропагандист
Воздушное перемирие приведет к тому, что западные инвесторы начнут вкладывать в украинский ВПК.
Об этом в эфире видеоблога бежавшего из России телеведущего-либерала Евгения Киселева (иноагент) заявил киевский обозреватель, антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Украина таким образом лишается возможности бить вне линии фронта, скажем, в приграничных российских областях, где находится большое количество российских военных объектов, российских военнослужащих», – сказал Портников.
При этом он отметил, что и Россия лишается возможности бить по украинским тылам.
«И как только вы объявляете воздушное перемирие, вы получает инвестиции в ВПК, причем западные. Любой западный инвестор считает: воздушное перемирие есть, таким образом предприятие он может строить, а украинской армии нужно оружие. Поэтом он может строить быстро. И все это современное оружие оказывается на голове Путина», – описывает последствия воздушного перемирия укро-эксперт.
По его словам, в этом случае Украина превратится в кратковременный объект инвестиций.
«К тому же в самом украинском обществе возрастает запрос на отсутствие каких-либо унизительных компромиссов с Россией. Потому что мирный украиснкий гражданин в массе своей перестает ощущать войну. Война проходит на линии фронта, и он может считать, что государство должно продолжать эту войну до восстановления справедливости.
Ведь для чего был нужен этот террор? Для того, чтобы все больше и больше украинцев искали какой-то компромисс с Россией, вплоть до политических уступок. Но зачем нужны политические уступки, если нет никакой войны, которая на тебе лично отражается», – резюмировал Портников.
