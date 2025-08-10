Вопрос деблокады Приднестровья для нас критически важен – полковник РФ

Без деблокады ПМР мирный договор между Россией и Украиной не имеет никакого смысла.

Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минимальный вариант, который приемлем для нас – это освобождение полностью Херсонской и Запорожской областей, освобождение Николаевской и Одесской областей с деблокадой Приднестровья.

Если Приднестровье останется заблокированным, то в условии заключённого мира между Россией и Украиной вопрос существования Приднестровья будет вопросом очень короткого времени. Начнёт Молдова при поддержке румынских и натовских войск, а потом к этому подключится и Украина.

Так как ПМР не признана никем, включая Россию, то официально вмешаться в этот конфликт Россия не сможет по дипломатическим соображением, но и не сможет по военным. До 2022 года мы могли решить задачу деблокады высадкой десанта. Теперь, если будет заключён мир между Россией и Украиной, решать задачи деблокады можно будет только через Молдову.

А раз так – то это напрямую вступать в войну с Молдовой, что также для российских вооружённых сил абсолютно неприемлемо», – считает Сивков.