Вопрос деблокады Приднестровья для нас критически важен – полковник РФ
Без деблокады ПМР мирный договор между Россией и Украиной не имеет никакого смысла.
Об этом на канале «Союзное вече» заявил военный эксперт, полковник в отставке Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Минимальный вариант, который приемлем для нас – это освобождение полностью Херсонской и Запорожской областей, освобождение Николаевской и Одесской областей с деблокадой Приднестровья.
Если Приднестровье останется заблокированным, то в условии заключённого мира между Россией и Украиной вопрос существования Приднестровья будет вопросом очень короткого времени. Начнёт Молдова при поддержке румынских и натовских войск, а потом к этому подключится и Украина.
Так как ПМР не признана никем, включая Россию, то официально вмешаться в этот конфликт Россия не сможет по дипломатическим соображением, но и не сможет по военным. До 2022 года мы могли решить задачу деблокады высадкой десанта. Теперь, если будет заключён мир между Россией и Украиной, решать задачи деблокады можно будет только через Молдову.
А раз так – то это напрямую вступать в войну с Молдовой, что также для российских вооружённых сил абсолютно неприемлемо», – считает Сивков.
«В этих условиях у России нет никаких дипломатически-правовых оснований, чтобы вмешаться в этот конфликт, поскольку она не признала Приднестровье, то Приднестровье будет разгромлено. Там будет потеряна российская база, огромное количество оружия и боеприпасов, которые поступят на вооружение Украины. Произойдёт ремилитаризация Украины.
Далее, около 400 тыс. жителей Приднестровья, более половины из которых официальные граждане России, будут подвержены жесточайшим репрессиям. Что также вызовет серьёзнейший социальный кризис внутри России. И это приведёт также к большому риску социально-политических потрясений. Поэтому вопрос деблокады Приднестровья критически важен»,– подчеркнул эксперт.
