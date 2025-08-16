«Вой стоит над Украиной». Британский телеканал о реакции украинцев на Аляску
Работающий в Киеве Доминик Уэгхорн, редактор британского канала Sky News сообщил, что «люди в ярости из-за красной ковровой дорожки [для Владимира Путина], устроенной командой Трампа».
«В сети стали вирусными фотографии американских солдат, стоящих на коленях и разворачивающих красную ковровую дорожку у трапа самолёта российского лидера… Социальные сети взорвались от ярости, гнева и отвращения… Трамп сделал всё возможное, чтобы оказать Путину радушный приём, который режет слух украинцам», – говорится в публикации.
Российский военкор Дмитрий Стешин подтверждает:
«Визжат Оксанки и Одарки, деды Панасы разных изводов, незалежные гуманитарщики и просто мелкие политиканы. Вой стоит над Украиной. А это самый главный критерий – встреча Путина и Трампа удалась».
Неадекватную реакцию украинцев признает и экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров:
«Понятно, что на Аляске высокие стороны будут договариваться за счет интересов Украины, и можно долго анализировать, что к этому привело. Но наши СМИ сосредоточены на убийственных мелочах, сокрушаются, что российскому президенту у трапа постелили красную дорожку и, о ужас, Трамп с Путиным поехали на переговоры, сев рядом в один лимузин. Прямо, как старая ревнивая жена смакует подробности мужниной измены, чтобы пить валерьянку и закатывать истерику».
