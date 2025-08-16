Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Работающий в Киеве Доминик Уэгхорн, редактор британского канала Sky News сообщил, что «люди в ярости из-за красной ковровой дорожки [для Владимира Путина], устроенной командой Трампа».

«В сети стали вирусными фотографии американских солдат, стоящих на коленях и разворачивающих красную ковровую дорожку у трапа самолёта российского лидера… Социальные сети взорвались от ярости, гнева и отвращения… Трамп сделал всё возможное, чтобы оказать Путину радушный приём, который режет слух украинцам», – говорится в публикации.

Российский военкор Дмитрий Стешин подтверждает:

«Визжат Оксанки и Одарки, деды Панасы разных изводов, незалежные гуманитарщики и просто мелкие политиканы. Вой стоит над Украиной. А это самый главный критерий – встреча Путина и Трампа удалась».

Неадекватную реакцию украинцев признает и экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров: