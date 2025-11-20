Военные все чаще отказываются выполнять боевые задачи – офицер укро-нацист
Украинские военные демотивированы тем, что происходит в центральных органах власти.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил подполковник сформированного из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-го корпуса ВСУ Максим Жорин.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ситуация в стране, поверьте, не мотивирует не то что гражданских, она и военных не очень мотивирует выполнять свои обязанности. И с личным составом постоянно приходится работать, говорить, разговаривать, чтобы военнослужащий имел хоть какой-то в себе стимул, чтобы продолжать выполнять свои обязанности, глядя на то, что происходит в центральном государственном аппарате на сегодняшний день. Это точно не мотивирует военных, а тем более не мотивирует гражданских идти в армию», – признал Жорин.
Он считает, что с гражданскими нужно работать для «повышения их мобилизационного состояния».
«К сожалению, сегодня из того, что мы видим, все это только вот катится вниз. Я понимаю, что гражданским сегодня все меньше находится причин, чтобы убедить себя, идти в армию, наблюдая за происходящим в стране», – сокрушается неонацист.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: