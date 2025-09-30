«В зеркало на себя посмотрите. Довели до войны» – экс-ставленница Трампа унизила собравшихся в Варшаве европейцев

Константин Серпилин.  
30.09.2025 23:58
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 513
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Европейцам ещё надо будет доказать американцам то, что они достойны быть хорошими союзниками.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила экс-посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцам ещё надо будет доказать американцам то, что они достойны быть хорошими союзниками. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Если бы я была послом в Варшаве сейчас, я бы сказала то же самое, что говорила во время первого срока Трампа. Его политика не изменилась. Я хорошо помню, как его называли хулиганом после слов увеличить расходы на оборону до 2%. А потом Россия вторглась на Украину, и вы все поняли, что Европа не инвестировала в свою безопасность…

В Америке 320 млн. человек, в Европе 500. 320 млн. американских налогоплательщиков вложили деньги в самую сильную армию в мире, и мы гарантировали вашу безопасность, пока вы действительно восстанавливали Европу.

Но пришёл Трамп и сказал: подождите-ка, вы теперь богаты, и вы не можете просить 320 млн. американских налогоплательщиков вкладывать деньги в вашу безопасность, если сами не готовы это делать. Это был его аргумент насчёт 2%. И он не изменился», – напомнила Мосбахер.

«Дело в том, что когда вы критикуете кого-то, вам очень не нравится самим посмотреть на себя в зеркало. Я понимаю. Но вы должны это делать. Вам придётся взять ответственность за свою безрассудную энергетическую политику, которая привела к этой войне.

Но это не значит, что США не с вами. Мы с вами. Мы просто хотим сказать, что вам нужно доказать нам, что вы будете хорошим союзником, а это значит, что вам нужно позаботиться о своей безопасности», – унижала европейцев американка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить