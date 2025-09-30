«В зеркало на себя посмотрите. Довели до войны» – экс-ставленница Трампа унизила собравшихся в Варшаве европейцев
Европейцам ещё надо будет доказать американцам то, что они достойны быть хорошими союзниками.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявила экс-посол США в Польше Джорджетт Мосбахер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если бы я была послом в Варшаве сейчас, я бы сказала то же самое, что говорила во время первого срока Трампа. Его политика не изменилась. Я хорошо помню, как его называли хулиганом после слов увеличить расходы на оборону до 2%. А потом Россия вторглась на Украину, и вы все поняли, что Европа не инвестировала в свою безопасность…
В Америке 320 млн. человек, в Европе 500. 320 млн. американских налогоплательщиков вложили деньги в самую сильную армию в мире, и мы гарантировали вашу безопасность, пока вы действительно восстанавливали Европу.
Но пришёл Трамп и сказал: подождите-ка, вы теперь богаты, и вы не можете просить 320 млн. американских налогоплательщиков вкладывать деньги в вашу безопасность, если сами не готовы это делать. Это был его аргумент насчёт 2%. И он не изменился», – напомнила Мосбахер.
«Дело в том, что когда вы критикуете кого-то, вам очень не нравится самим посмотреть на себя в зеркало. Я понимаю. Но вы должны это делать. Вам придётся взять ответственность за свою безрассудную энергетическую политику, которая привела к этой войне.
Но это не значит, что США не с вами. Мы с вами. Мы просто хотим сказать, что вам нужно доказать нам, что вы будете хорошим союзником, а это значит, что вам нужно позаботиться о своей безопасности», – унижала европейцев американка.
