В украинской пехоте есть кто угодно, кроме мотивированной молодёжи – донецкий перебежчик

Вадим Москаленко.  
07.08.2025 16:44
  (Мск) , Киев
Просмотров: 362
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Украина


Главной проблемой ВСУ становится дефицит физически здорового и мотивированного личного состава.

Об этом в эфире видеоблога журналистки Людмилы Немыри заявил бежавший из Донецка в Киев заукраинский журналист Кирилл Сазонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главной проблемой ВСУ становится дефицит физически здорового и мотивированного личного состава. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не хватает личного состава, в первую очередь. Причём, не просто кого попало, а как в 2022 году – мотивированных людей, и желательно помоложе.

Причём молодых и мотивированных не хватает во всех бригадах. Не хватает пехоты, миномётчиков, дроноводов. Как ни рекламируют школы, всё равно не хватает. Мне кажется, это главная проблема», – сказал Сазонов.

Напомним, даже действующие депутаты Рады жалуются, что количество дезертирств в украинской армии уже может достигать полумиллиона человек.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить