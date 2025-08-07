За три года СВО большинство квалифицированных украинских военных были ликвидированы.

Об этом в интервью западному публицисту Доминику Преслу заявил воевавший на стороне ВСУ солдат словацкой армии Якуб Яйчай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень подготовки в украинской армии намного ниже, чем в армиях НАТО. Насколько я понимаю, в 2022 году в украинской армии был контингент хорошо обученных военных. Но самые элитные подразделения понесли наибольшие потери на ранних этапах войны.

Так что сейчас очень редко можно встретить украинского солдата, который прошёл серьёзную подготовку до войны, и всё ещё жив», – сказал Яйчай.