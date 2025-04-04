В случае войны США с Китаем Россия откроет второй фронт – главком НАТО

Анатолий Лапин.  
04.04.2025 10:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 418
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Китай, Россия, США


Россия попытается извлечь выгоду в случае прямого конфликта США с Китаем.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия попытается извлечь выгоду в случае прямого конфликта США с Китаем. Об этом, выступая...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я думаю, что бы США ни делали в мире, Россия найдет способ обернуть ситуацию в свою пользу и воспользоваться возможностью. Поэтому, в зависимости от конкретных параметров конфликта с Китаем, от условий, я бы ожидал, что Россия попытается извлечь выгоду из этого, будь то в информационной сфере или даже физически», – заявил Каволли.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Россия может открыть второй фронт, Каволи согласился, что такое возможно, и не только в Европе.

«Или на других театрах военных действий», – подчеркнул американский генерал.

 

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить