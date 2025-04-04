В случае войны США с Китаем Россия откроет второй фронт – главком НАТО

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Россия попытается извлечь выгоду в случае прямого конфликта США с Китаем.

Об этом, выступая перед сенаторами, заявил командующий американскими войсками в Европе и главком вооруженных сил НАТО в Европе Кристофер Каволи, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что бы США ни делали в мире, Россия найдет способ обернуть ситуацию в свою пользу и воспользоваться возможностью. Поэтому, в зависимости от конкретных параметров конфликта с Китаем, от условий, я бы ожидал, что Россия попытается извлечь выгоду из этого, будь то в информационной сфере или даже физически», – заявил Каволли.

Отвечая на уточняющий вопрос, значит ли это, что Россия может открыть второй фронт, Каволи согласился, что такое возможно, и не только в Европе.