В Севастополе шпион Буданова загремел на 17 лет строгача

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В Севастополе заслуженное наказание настигло очередного предателя, который теперь долгие годы не увидит свободы.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе крымского управления ФСБ.

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Задержан изменник был в декабре прошлого года. Как установило следствие, 37-летний Вадим Сороколетов по своей инициативе обратился в тг-чат, координируемый Главным управлением разведки Министерства обороны Украины для ведения в России разведывательной и диверсионно-террористической деятельности.

«После чего, действуя по заданию иностранной спецслужбы, гражданин осуществлял сбор сведений о местоположении постов воздушного наблюдения, ПВО, подразделений Черноморского флота в г. Севастополе и передачу указанных сведений посредством сети «Интернет» украинским кураторам», – сообщили в ФСБ.

Переданная информация предназначалась для нанесения противником огневого поражения российским военным объектам.

Уголовное дело было возбуждено по статье 275 Уголовного кодекса РФ (Государственная измена в форме шпионажа).

Севастопольский городской суд счел доводы обвинения убедительными и приговорил подсудимого 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, на него наложен штраф в размере 200 тысяч рублей.