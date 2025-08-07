«В отличие от нас, русские хотят победить» – генерал ВСУ
Вместо поддержки армии украинский бюджет до сих пор выбрасывает колоссальные деньги на администрирование давным-давно потерянных территорий.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил бывший замкомандующего ССО ВСУ, генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Глава ВГА города Бахмут получил зарплату за прошлый год, ежемесячная у него была зарплата 120 тыс.гривен. Разрушен в щепки? А военно-гражданская администрация существует. Точно так же как существует администрация Мариуполя, Лисичанска, Северодонецка. Общий бюджет на удержание администраций оккупированных территорий составляет 10 млрд. это подтверждённая цифра. Вот вам уже копейка [на ВСУ]. 10 млрд. – это где-то 22 тысячи шикарных дронов», – рассказал Кривонос.
Также он пожаловался, что на «озеленение и дороги» в прифронтовых городах уходит денег больше, чем на оружие, потому что чиновники всегда возьмут своё.
«Как думаете, сколько процентов госбюджета России уходит на выплаты их военнослужащим за контракт? Десять процентов, это более двух триллионов рублей. Это серьёзный удар. Бюджеты на здравоохранение и образование вместе взятые значительно меньше. Но они расставили приоритеты, что они хотят победить в этой войне», – сокрушался укро-генерал.
