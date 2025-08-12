Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия второй день подряд не наносит массированных ударов по Украине.

При этом киевский режим продолжает атаковать беспилотниками российские тыловые регионы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В течение прошедшей ночи с 23.50 мск 11 августа до 03.40 мск 12 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 22 – над территорией Ростовской области и 3 – над территорией Ставропольского края», говорится в официальном сообщении МО РФ.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь написал в своем тг-канале, что был атакован Миллеровский район, где были выбиты стекла в трех частных домах.

«Информация о последствиях на земле будет уточняться», – добавил он.

Что касается Ставропольского края, то глава региона Владимир Владимир Владимиров лишь написал, что вводился режим беспилотной опасности.

Впрочем, в местных пабликах появилась информация, что якобы был взрыв в районе предприятия АО «Монокристалл», которое является одним из основных производителей сапфира для оптоэлектронной промышленности. Но официальной информации нет.

Как указывалось выше, ВС РФ вторые сутки массированных ударов ни ракетами, ни дронами не наносит. Воздушные силы ВСУ сообщили лишь о пусках авиабомб в районе линии соприкосновения. Возможно, такое решение принято в Москве в преддверии переговоров президентов РФ и США, проведение которых запланировано на Аляске в ближайшую пятницу.