В МИД России впервые заявили о возможности уничтожения мостов через Днепр

Россия все еще ведет ограниченную операцию на Украине, а не полноценную войну.

Об этом в эфире телеканала SkyNews заявил посол России в Великобритании Андрей Келин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть ресурсы, которые позволяют нам продолжать военные действия в течение длительного времени. Но сейчас выбор за Киевом, либо они решат конфликт сейчас, то есть заключат нормальное соглашение, нормальный договор, который устранит основные причины, либо потерпят поражение, полную капитуляцию на гораздо худших условиях…

Это все еще не война, я бы сказал. Если это будет война, мы просто отрежем все мосты вдоль реки Днепр, треть страны от остальной. Но мы этого не делаем. Это все еще ограниченная операция, цель ограниченная», – заявил Келин.