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Времена, когда Турция, разочаровавшись в Западе, сближалась с Россией, ушли в прошлое: в перспективе – рост противоречий Анкары с Москвой, в том числе, борьба за влияние на Черном море.

Об этом говорится в докладе, опубликованном британским Королевским институтом международных отношений Chatham House (признан нежелательной в России организацией), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы доклада намекают на необходимость пересмотра конвенции Монтре, ограничивающей пребывание в Черном море американских и английских боевых кораблей.

«Сотрудничество с Россией традиционно включало ограничение доступа к Черному морю для неприбрежных субъектов… Однако эта форма сотрудничества становится все более неприемлемой в свете агрессии и экспансионистских целей России», – вещают авторы доклада.

Вражеские аналитики указывают на рост противоречий:

«Поскольку протурецкие группировки свергли поддерживаемый Россией режим Асада в Сирии, у Турции и США появился больший потенциал для поиска точек соприкосновения в Сирии и за ее пределами… Кроме того, Турция укрепляет свои позиции на Южном Кавказе и в Центральной Азии, которые Россия рассматривает как области своей традиционной гегемонии. То, что Турция считает тюркским миром, Россия рассматривает как свое так называемое «ближнее зарубежье». Опять же, Россия крайне обеспокоена укреплением связей Анкары со странами в этом регионе. Для России эти события в совокупности указывают на то, что особый период в российско–турецких отношениях, который включал в себя урегулирование региональных конфликтов и сотрудничество в области обороны и подкреплялся общим недовольством Западом, достиг своего предела. В будущем конкурентный, а порой и противоборствующий характер российско–турецких отношений, вероятно, станет более заметным».

Авторы доклада считают, что «война на Украине стала переломным моментом в отношениях Турции как с Россией, так и с Западом»:

«Анкара была одной из первых стран, поставивших военные товары на Украину… По-прежнему избегая открытой враждебности по отношению к Москве, Турция все больше сближается с Европой в вопросах безопасности… Предотвращение доминирования России в Черном море остается ключевым приоритетом для Анкары. В соответствии с этой целью в 2024 году Анкара передала Украине два корвета ВМС».

В Лондоне рассчитывают на дальнейшее сближение с Анкарой.