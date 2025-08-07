Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Симферополе у здания Дворца культуры профсоюзов открыт памятник адмиралу Федору Ушакову. Это единственный в мире флотоводец, причисленный к лику святых Православной Церковью.

Под командованием Ушакова благодаря новой тактике русский флот одержал ряд блестящих побед над турками, а также войсками Наполеона, оказывая помощь в национально-освободительном движении греков и болгар.

Примечательно, что в начале военной карьеры Ушаков командовал линейным кораблем «Виктор», который охранял в Средиземном море русские торговые суда от пиратских действий английского флота.

Иными словами – в нынешней геополитической ситуации открытие памятника в столице Крыма – не только дань уважения флотоводцу, но еще и напоминание недругам России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К слову, во времена украинской оккупации Крыма установка русских монументов в Симферополе сталкивалась с противодействием Киева. Несколько лет общественность не могла согласовать памятник Екатерине II. Украинские власти ссылались на недовольство верхушки ныне запрещенного меджлиса, которая называла императрицу инициатором уничтожения Крымского ханства. Ситуация изменилась только после воссоединения Крыма с Россией и бегства главарей протурецких экстремистов в Киев.