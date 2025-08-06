В Киеве жалуются: Нам не хватит и 10 миллионов дронов в год

Вадим Москаленко.  
06.08.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украинская армия не обойдётся без кратного увеличения количества летающих и наземных дронов.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил киевский эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не обойдётся без кратного увеличения количества летающих и наземных дронов. Об этом...

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«Раньше у нас был целевой показатель, что нужно миллион, потом пять миллионов летающих дронов в год. А теперь нам ещё нужно установить целевой показатель – пять миллионов наземных дронов. И этого всё равно не хватит», – сказал Киричевский.

«Будем откровенными – ожесточённость боёв с рашистами настолько высока, что в роли импровизированных боеприпасов приходится использовать миномётные выстрелы или даже снаряды.

Такую задачу лучше доверять наземным роботизированным комплексам. Соответственно, и ВПК нужно кочегарить в соответствующем направлении», – подытожил он.

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