В Киеве очкуют: Ставка Путина как раз на то, что Киев отвергнет план с Аляски

Владимир Путин снова обыгрывает Дональда Трампа на украинском треке, опасается обслуживающий Зе-офис политолог Владимир Фесенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Путину явно не нравилась та конфронтация, которая началась между США и Россией, и он решил сыграть в альтернативный сценарий, сломать игру, переформатировать ее.

Первый раз он это сделал достаточно успешно в мае, тогда тоже было давление на Путина и тоже шла речь о прекращении огня. А Путин переиграл, предложил переговоры в Стамбуле. И, к сожалению, тогда Трамп купился на это.

И сейчас похожая ситуация. Главный риск заключается не в том, что Трамп и Путин договорятся между собой и нас прижмут к российским условиям завершения войны.

Мне кажется, Путин прекрасно понимает, что мы не согласимся на российский так называемый мирный план, и ставка именно на это.

Чтобы Трамп свой гнев направил не на Путина, а на Зеленского и на Украину, чтобы обвинить в провале мирных переговоров. И тогда – отказ в поставках оружия, давление на Украину», – боится Фесенко.